Министра лесного хозяйства Тувы уволили из-за аварии со смертельным исходом

Фото: t.me/khovalyg_live

Глава Республики Тува Владислав Ховалыг освободил от должности министра лесного хозяйства и природопользования региона после ДТП, в котором погибли пять человек. По словам главы региона, приведенным в его Telegram-канале, одним из участников аварии стал водитель служебного автомобиля министерства. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень спиртного в организме был превышен в пять раз.

В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении, — заявил Ховалыг.

Глава региона также подчеркнул, что в Туве была создана правительственная комиссия, которая начала проверки в подведомственных учреждениях. Их проверят на соблюдение всех правил предрейсовых осмотров, а также прочих требований безопасности.

Авария произошла на 962-м километре автодороги Р-257 в Туве в ночь на 8 сентября. В результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек. По словам Ховалыга, погибшие были из одной семьи. В списках значатся учительница родного языка Элдиг-Хемской школы, подсобный рабочий, студент и два пенсионера. Социальные службы начали оказывать родственникам погибших помощь в организации похорон.