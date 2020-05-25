Министр здравоохранения Красноярского края заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Он сам сообщил об этом 25 мая.
Ранее в Министерстве подчёркивали, что руководитель ведомства ушёл на самоизоляцию. Отмечалось, что Немик принял это решение после обнаружения COVID-19 в одного из его подчинённых.
Однако позже глава краевого Минздрава сообщил, что тоже заразился коронавирусом.
Заболевание протекает в лёгкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции, —
цитируетНемика РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом. Чиновник сообщил о диагнозе в эфире местной телекомпании «Осетия-Ирыстон».
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