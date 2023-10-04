Министр топлива и энергетики Крыма Коринь подал в отставку

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Руководитель региона уточнил, что министр написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию, — написал он.

По информации ТАСС, недавно Аксенов посетил Ялту и по результатам поездки раскритиковал работу ресурсоснабжающих организаций и профильного министерства. В городе под угрозой срыва оказалась догазификация 435 абонентов, которую должны были завершить до конца года, заявил тогда глава Крыма.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей отрасли сообщали о дефиците топлива на заправках в ряде российских регионов, в том числе в Крыму, Рязанской, Саратовской и Новосибирской областях. Нехватка бензина также наблюдалась на АЗС в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Причинами называли задержки поставок по железной дороге из Центральной России.

В сентябре правительство России внесло изменения в документ, устанавливающий временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Согласно тексту постановления, кабмин разрешил транспортировку топлива в другие страны, если соответствующий договор был заключен до введения запрета. Перевозкой ресурса будут заниматься «Транснефть» и РЖД.