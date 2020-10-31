Вице-премьер Башкирии Иванова сообщила о заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1ed7b76-1c46-11eb-8c66-fa163e074e61_660.jpg Ленара Иванова Фото: instagram.com/ivanovalenara

Заместитель председателя правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова рассказала о заражении COVID-19.

Пятнадцатый день болезни и надежда на лучшее. Заразе этой точно можно противостоять. Не расслабляйтесь, все очень просто. Маска, дистанция, чистота рук. Я помню, как я заразилась — я именно расслабилась: рукопожатие, объятия, все было трогательно, — написала Иванова в Facebook.

Она рекомендовала подписчикам «не расслабляться», так как «ничего хорошего эта болезнь не приносит».

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в регионе фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди врачей и работников госструктур. Как сообщал NEWS.ru, он также анонсировал строительство второго инфекционного центра для лечения больных COVID-19. По словам Хабирова, его построят за 50 дней и сдадут к 1 декабря.