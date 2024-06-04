В российском регионе предложили запретить мигрантам привозить семьи Калужский министр Калугин предложил запретить мигрантам привозить родственников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию своих родственников, пишет РИА Новости. Инициативу он высказал на спецзаседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Это социальная нагрузка на наши учреждения. Понятно, что они едут сюда за социальными льготами, за выплатами, за хорошей медициной и так далее. Но эта нагрузка, если просчитать, это большие средства. Приехал работать — работай, плати налоги, но везти сюда семьи — это лишнее, — сказал министр.

На заседании Калугин также выступил за проведение ревизии всех лиц, получивших российское гражданство с определенных территорий за последние 7–10 лет. Он отметил, что россияне, уезжая на работу в другие регионы по вахтовому методу, не берут с собой семью, поэтому трудовые мигранты тоже не должны привозить своих близких.

Ранее директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Алексей Благинин заявил, что порядка 12% детей-мигрантов в России по завершении учебного года не владеют или слабо владеют русским языком. По его словам, в количественном выражении это около 25 тысяч человек.