Министр курортов и туризма Крыма рассказал, как отдохнуть со скидкой

https://static.news.ru/photo/00ed2a42-d7fa-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Крыму в августе можно будет отдохнуть со скидкой до 90%, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

На территории Республики Крым введена система «Фортуна». Она подразумевает возможность размещения со скидкой от 10–20% до 90%, — цитирует его «Радио 1».

Волченко добавил, что пул формируется из предложений небольших мини-отелей, которые оказались свободными в данный момент. Специальная программа при этом позволяет находить свободные номера. Но при этом турист может быть готов к тому, что он может провести свой отпуск в одном отеле либо в нескольких отелях — на выбор отдыхающего.

Чтобы принять участие в этой программе, нужно зарегистрироваться в системе «Фортуна». На старте возможно размещение от 300 рублей в сутки.

Волченко также рассказал ряд туроператоров делает предложения по комплексному организованному отдыху в Крыму. Так, тур на двоих с авиаперелётом с размещением в отеле уровня трёх звёзд с завтраками может стоить от 25 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор проводит проверку на коронавирус в аквапарках и бассейнах Крыма, а также в морской воде. На данный момент специалисты не выявили возбудителя COVID-19. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.