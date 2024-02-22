Министр из Рязани предупредил о мошенниках, представляющихся его именем Министр из Рязани Ворфоломеев предупредил о действующих от его имени аферистах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев предупредил местных жителей о мошенниках, которые действуют от его имени, сообщает «МК в Рязани». Он подчеркнул, что для своих целей аферисты создают фейковые аккаунты в Telegram.

Как уточнил Ворфоломеев, обычно в приложении номер телефона, через который созданы поддельные аккаунты, либо скрыт, либо отличается от реального. Министр призвал в случае получения сомнительных сообщения связываться лично с ним и ни в коем случае не переводить деньги, если такие просьбы поступают от его имени.

Важно! Никогда не переводите деньги! — предупредил Ворфоломеев.

Мэр Рязани Виталий Артемов ранее также сообщил о мошенниках, которые представляются его именем. Глава администрации пояснил, что злоумышленники создали аккаунт в Telegram, который зеркалит его собственный. Через него мошенники рассылают пользователям различную информацию.

До этого оперная певица и актриса Любовь Казарновская стала жертвой мошенников. Злоумышленники связались с певицей от имени ее коллеги. После этого Казарновской позвонил «майор» и сообщил, что с ее счета произведена транзакция в пользу украинской террористической организации. В итоге певица перевела мошенникам около миллиона рублей.