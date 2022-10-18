ТАСС: шесть человек погибли и 19 ранены при падении самолета в Ейске

Фото: mingochskk

Фото с места происшествия

Шесть человек погибли, 19 ранены, судьба еще шести человек неизвестна после падения военного самолета во дворе жилого дома в Ейске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Погибли шестеро. Девятнадцать пострадавших, среди них двое детей, — приводит агентство слова представителя ГУ МЧС, озвученные главе министерства на месте ЧС.

В то же время краевое Министерство ГО и ЧС приводит данные о четверых погибших из 25 пострадавших человек. На данный момент пожар в девятиэтажном доме по улице Коммунистической, 20/1 полностью потушен. Из дома эвакуированы 250 человек, все они размещены в шести гостиницах и пансионатах. Продолжаются поисковые работы. Состояние дома оценит специальная комиссия.

В границах пострадавшего дома введен режим ЧС.

Для перевозки пострадавших из Москвы в Краснодарский край вылетел самолет Ил-76 МЧС. Также для этих целей из Ростова-на-Дону в город прибыли два вертолета Ми-8 МЧС.

Ранее сообщалось, что огнем, вспыхнувшим после падения самолета, повреждены 72 квартиры, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. На месте разбора завалов работают 12 единиц техники — краны, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, самосвалы, тягач, автотрал. Для круглосуточной работы установлены 10 световых башен.