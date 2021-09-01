Минфин назвал 17 губернаторов, которые не справились с поручением Путина

Минфин назвал 17 губернаторов, которые не сумели выполнить условия получения бюджетных кредитов для их регионов. В «чёрный список» ведомства попали главы регионов, хуже остальных распорядившихся финансами в субъектах в целом, пишет URA.RU.

Действия этих губернаторов прямо противоречат поручению президента РФ Владимира Путина по распределению бюджетных средств. Аутсайдеры не смогут претендовать на миллиарды, которые государство выделяет на инфраструктурные проекты. А значит субъекты могут серьёзно отстать от своих соседей.

На первой строчке антирейтинга — глава Еврейской автономной области, за ним следуют губернаторы Магаданской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Ярославской областей. Также в списке есть Хабаровский край, Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Тува, Хакасия и Удмуртия. Из жёлтой зоны в красную ушли ещё два региона — Свердловская область и Пермский край.

У всех перечисленных областей есть те или иные недочёты в бюджетной политике. И практически все они нарушили условия соглашений с Минфином по предоставлению бюджетных кредитов.

21 апреля 2021 года Владимир Путин дал определённые установки губернаторам всех российских регионов. Главный посыл был в том, что федеральный центр поддержит «тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания». Он объяснил, что на новый вид займов — инфраструктурный — смогут претендовать только те главы регионов, которые и сами стремятся повысить эффективность своих бюджетов.

Старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин считает, что действия Минфина по составлению рейтингов несут «воспитательный элемент».

Для регионов из красной зоны это некий посыл, что у них есть проблемы в системе управления финансами и что надо их исправлять. Ведь Минфин РФ не может заставить губернаторов ввести внешнее управление, поменять своих министров финансов. Прямого влияния нет. Воздействуют такими рейтингами, — считает эксперт.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что борьба с коррупцией в Московской области ведётся достаточно эффективно. Он подчеркнул, что в регионе изначально высокий коррупционный риск, потому что здесь есть спрос, предложение, концентрация денег, бизнеса и огромное пересечение интересов.