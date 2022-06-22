Минэнерго: пожар на Новошахтинском НПЗ не повлияет на поставки топлива

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Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области никак не скажется на поставках бензина и дизеля для потребителей в южных регионах России, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, снабжение Юга страны продолжается в полном объеме, пишет РИА Новости.

Завод не поставлял товарное моторное топливо на внутренний рынок и в настоящий момент проходил модернизацию. Снабжение потребителей регионов продолжает идти штатно и в полном объеме, — заявил он.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел утром 22 июня. Площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев впоследствии заявил, что наиболее вероятная причина пожара — это атака беспилотников. Глава региона добавил, что на территории завода были найдены обломки БПЛА.

Он также отметил, что работа завода приостановлена. Сейчас на предприятии проводятся следственные мероприятия, по результатам которых станет известно, когда оно сможет возобновить работу и какой ущерб был нанесен.