Власти Подмосковья раскрыли подробности о двухметровых червях в водоемах Минэкологии Подмосковья: обитающие в водоемах региона тонкие черви не опасны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Министерство экологии Подмосковья рассказало, что длинные тонкие черви-волосатики, встречающиеся в водоемах региона, не опасны для человека. В ведомстве отметили, что эти существа могут достигать двух метров в длину, не кусаются и живут в канавках.

Волосатики живут в пресной воде, любят канавы, в которых можно наблюдать значительные скопления этих животных, нередко образующих клубки из переплетенных взрослых особей. <...> В начале июля у них начинается период спаривания. <...> Если человек или домашнее животное и проглотит случайно личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ, — говорится в сообщении.

Накануне жители Подмосковья, приехавшие на озера и реки области в жаркие выходные, увидели в воде червей огромных размеров. Люди побоялись купаться из-за «больших» обитателей пресных озер и забили тревогу, размещая в соцсетях фотографии беспозвоночных.

Ранее зоолог Московского зоопарка Илья Володин предупредил о риске встретить лося. По его словам, лучше не привлекать внимание животного, а обойти его, не поднимая руки и не произнося лишних звуков.