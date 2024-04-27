Милого рыжего кота вызволили из оконного плена в Новосибирске Mash Siberia: кот застрял в оконном проеме новосибирской квартиры

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Домашнего рыжего кота пришлось вытаскивать из оконного проема в квартире в Новосибирске, передает Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

Инцидент произошел на улице Ясный Берег. Рыжий кот залез в проем между двумя оконными рамами во время проветривания и не смог выбраться самостоятельно. Хозяевам питомца пришлось вызывать специалистов Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). Они извлекли животное.

Ранее ведущий врач станции по борьбе с заболеваниями животных в городе Аниве Максим Шулико рассказал, что бездомный кот по кличке Черныш ежегодно приходит на ветстанцию на юге Сахалина к спасшим его ветеринарам, которые подобрали его на дороге три года назад.

В один из дней пушистый пациент не вернулся с прогулки. Сотрудники ветстанции переживали за кота, поскольку успели к нему привыкнуть. Однако ровно через год тот же самый кот явился на порог клиники.

По словам врача, животное снова отмыли, накормили, осмотрели и подлечили. Спустя месяц такого «отдыха» кот снова покинул ветстанцию. Однако уже в начале апреля этого года питомец снова пожаловал на порог клиники.