Киеву обещают миллион снарядов: новости СВО на утро 20 января

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Евросоюз обязался передать Украине 1 млн снарядов, пишет Otse со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона. Боеприпасы должны поступить к весне текущего года. Он выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до 1,5 млн боеприпасов. Бретон также добавил, что Европа готова обеспечить дополнительные инвестиции для обеспечения Украины необходимыми производственными компонентами.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО вечером 19 января, читайте в материале NEWS.ru.

В Госдуме назвали смертниками вернувшихся на Украину западных наемников

Иностранные наемники, возвращающиеся на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ против России, станут «смертниками», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий не исключил, что второго шанса — плена и последующего обмена — им больше не предоставят. По его словам, отношение к таким наемникам по всему миру однозначное, их даже в плен не берут.

Военэксперт рассказал об интенсивных боях под Артемовском

Продолжаются интенсивные бои на западном фасе и южном фланге Артемовского направления, пишет в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Соотношение сил на данном участке фронта — 3:1 в пользу российской армии. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

По данным эксперта, основные бои идут в районе населенных пунктов Хромово, Богдановка и Ивановское. При этом центральная часть Богдановки находится в серой зоне. Наиболее плотная концентрация противника отмечается на противоположной окраине села, а также юго-западнее, ближе к Калиново.

Фото: МО РФ

Страны ЕС не смогли договориться о бюджете новой помощи Украине

Страны Европейского союза не смогли договориться о ежегодном бюджете для нового фонда военной помощи Украине. Государствам не удалось прийти к единому мнению по поводу объема выделяемых средств. Кроме того, Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда примерно в €5 млрд, но это не получило поддержки стран-членов.

Стало известно, почему Киев пытается отвлечь ВС России на Харьков

Киевское командование пытается переключить внимание российской армии на Харьковское направление, чтобы отвлечь ВС РФ от Запорожья, Одессы и Николаева, предположил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Харьков — действительно желанная цель, хотя и сложная. С другой стороны, российские войска вполне могут начать с Одессы, уверен журналист.

В ВСУ раскрыли данные о разработках США гибридных систем ПВО

США принимали участие в разработке и испытаниях гибридных систем противовоздушной обороны Украины, заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат. По его словам, процесс оказался непростым, а к работе были привлечены и украинские, и американские специалисты. Все установки тестировались на полигонах США, сказал он. Военный добавил, что эти системы не являются дальнобойными. Они могут работать на расстоянии до 15 км, уточнил Игнат.

В США опасаются, что ВСУ не смогут наносить удары по России

Вооруженные силы Украины практически лишатся возможности наносить удары по территории России без помощи США, передает CNN со ссылкой на источник в американской разведке. В частности, для этих целей ВСУ необходимы тактические ракеты ATACMS. Кроме того, Киев может потерять и помощь Европы, которая вслед за Соединенными Штатами ослабит поддержку ВСУ. В Белом доме допускают, что финансирование Украины завершится с приходом к власти экс-президента Дональда Трампа.

На Западе назвали возможные сроки окончания конфликта на Украине

Боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет. Как рассказали телеканалу источники из разведывательных служб США и других западных стран, американский лидер Джо Байден 17 января обсудил с законодателями Соединенных Штатов конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в течение ближайших месяцев.

Фото: МО РФ

Украина рискует лишиться боеприпасов из-за забастовок в Финляндии

Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов Nammo, что скажется на объемах поставок Украине, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия Пекки Химанка. По словам последнего, дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой.

Крупные забастовки в Финляндии запланированы на 1 и 2 февраля. Наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий.

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