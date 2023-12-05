Мост за 1,9 млрд рублей в Орле обрушился спустя пять дней после открытия

Фото: t.me/parakhin_yuri

Красный мост в Орле обрушился всего через пять дней после «исторического» открытия. Его реконструкция обошлась бюджету почти в два миллиарда рублей. Об остановке транспортного движения по переправе 5 декабря сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале. Отмечается, что минимум до 7 декабря полотно будут чинить. По словам градоначальника, ситуация на дороге серьезная.

Минимум до 00:00 7 декабря участок дороги будет перекрыт, поэтому движение всего транспорта, в том числе и маршрутов общественного транспорта, будет осуществляться так же, как и до открытия Красного моста, — пояснил мэр.

После экстренного совещания Парахин пояснил, что причиной обвала асфальта стала изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации. Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не повреждены, добавил он.

Примечательно, что Красный мост после реконструкции запустили всего пять дней назад — 30 ноября. Мэр назвал событие «без преувеличения историческим». По данным Telegram-канала Mash, на ремонт переправы из бюджета было выделено 1,9 млрд рублей.