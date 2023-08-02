Милиционеры переехали девочку на дороге и добили ее 13 лет назад Baza: следователи выяснили, что милиционеры добили сбитую девочку 13 лет назад в Сибири

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что 13 лет назад милиционеры в Новосибирской области сбили девочку на дороге, после чего добили ее и спрятали труп, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник. По информации канала, на скамье подсудимых оказались трое человек, им предъявили обвинение в похищении и убийстве несовершеннолетней, а также в нарушении ПДД.

По данным Baza, убийство было совершено в марте 2010 года. Родители 14-летней девочки сообщили в правоохранительные органы о пропаже ребенка. Первоначально подозреваемой в похищении значилась подруга пропавшей, однако вскоре подозрения с нее были сняты. Сейчас следователи установили, что сотрудники милиции Максим Кудрявцев, Евгений Бартоломей и Александр Кунц сбили девочку на дороге. Подросток выжила после аварии, и поэтому милиционеры решили ее добить и спрятать тело. Отмечается, что после совершения преступления Кудрявцев и Бартоломей уволились из милиции, а Кунц дослужился до начальника подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Сыктывкаре полицейский убил любовницу во время ссоры, а затем попытался покончить с собой. По данным канала, мужчина госпитализирован, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.