Микроминиатюрист из Новосибирска создал «самую дорогую розу» на ушке иглы

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал миниатюрную розу на ушке иглы. По словам мастера, это самая дорогая и самая маленькая роза в мире, цитирует «МК в Новосибирске».

Встречайте — роза в игольном ушке. Роза выполнена из красителя и состоит из 30 деталей, 19 из которых приходится на бутон. Данная розочка может быть эксклюзивным подарком состоятельного мужчины для его дамы сердца. Мало кто может подарить любимой женщине самую дорогую розу в мире, — рассказал Анискин.

При этом точную стоимость своего продукта микроминиатюрист не озвучивает: вероятнее всего, мастер назовёт её уже при покупке. Сам Анискин сейчас работает над оформлением розы, которую без микроскопа не получится даже рассмотреть.

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