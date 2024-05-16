Микроавтобус с пассажирами перевернулся в Краснодарском крае Один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский микроавтобус попал в аварию на трассе Краснодар — Ейск, в результате чего погиб один человек. Кроме того, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня в 15:05 на автодороге Краснодар — Ейск водитель «Газели» выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с «Хендэ-Солярис», после чего съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса, — сказано в сообщении.

Ранее в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов.

До этого два пассажира выпали из салона междугороднего автобуса в Чебоксарах. Возле остановки общественного транспорта у автобуса на ходу открылись двери.

Также в результате столкновения легкового автомобиля Kia и автобуса в юго-западной части Донецка погибли два человека: женщина 1945 года рождения и мужчина, данные которого уточняются. По предварительным данным, машина двигалась на большой скорости и выехала на встречную полосу из-за резкого поворота. Там произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом.