Микроавтобус с 12 пассажирами опрокинулся на трассе в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Баргузинском районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. По предварительным данным, пострадали два человека.

Авария произошла в четверг, 4 января, в двух километрах от населенного пункта Душелан Баргузинского района. Водитель автомобиля Fiat Ducato по неустановленным причинам допустил опрокидывание транспортного средства.

В нем находились 12 человек, в том числе три ребенка. Разлива топлива нет. По предварительным данным, пострадали водитель и два пассажира. Информация уточняется, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту аварии. Предварительно, опрокидывание произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В ходе надзорных мероприятий ведомство оценит соблюдение законодательства в части безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В Ярославской области два человека пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в кювет. В момент аварии в пассажирском транспортном средстве находились 20 несовершеннолетних, никто из них не пострадал. Двое взрослых пассажиров получили различные травмы, их госпитализировали.