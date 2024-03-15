Михалков рассказал, во имя чего Россия борется на СВО Михалков: Россия борется на СВО, чтобы не потерять свою корневую систему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Россия в специальной военной операции на Украине борется за сохранение своей корневой системы, заявил режиссер Никита Михалков на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном ко дню проведения общекрымского референдума 2014 года и годовщине воссоединения полуострова с Россией. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, верующие люди всех конфессий в стране сражаются за свое будущее и прошлое.

Это война против антихриста, против шайтана. Это война против того нового порядка, который нам хотят навязать и который нам навязывали в течение 30 лет. Нам навязывали это для того, чтобы мы потеряли свою корневую систему. Чтобы мы решили, что то, что нам предлагают, это и есть то, к чему нужно стремиться, — отметил режиссер.

Он подчеркнул, что Россия не побоялась встать грудью против «цивилизованного, так сказать, мира». Михалков считает, что, «предав прошлое, мы не сможем иметь будущего».

Как ранее утверждал Михалков, открытие «окна» в Европу привело к тому, что через него в Россию запустили «ассенизаторный шланг». Народный артист РСФСР сказал, что Европа под «ядерным зонтиком» США уже никогда не будет такой прекрасной, как прежде. Михалков подчеркнул, что европейцы назвали «свою трусость и бессилие» толерантностью.