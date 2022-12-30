Мигранты набросились на врачей, которые не смогли «воскресить» их друга В Ленобласти мигранты набросились на врачей, которые не смогли «воскресить» их друга

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В городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области в ночь на 30 декабря двое мигрантов привезли в больницу мужчину с ножевым ранением, но медики оказались бессильны и констатировали его смерть. Гости, разгневанные таким вердиктом, закатили скандал и с угрозами набросились на врачей, которым пришлось вызывать полицию, сообщили «Невские Новости». На место оперативно прибыл наряд ГИБДД, вскоре по «горячим следам» полицейские разыскали и задержали подозреваемого в убийстве.

Выяснилось, что погибший — 31-летний уроженец Узбекистана, а двое мужчин — его друзья. Накануне компания распивала спиртные напитки, и в какой-то момент между собутыльниками разгорелся спор, который закончился поножовщиной, — сообщило издание.

Подозреваемым оказался 28-летний гражданин Узбекистана, который, как отмечается в публикации, находился на территории России незаконно. На допросе задержанный рассказал, что в поселке Морозова Всеволожского района выпивал со своим знакомым, во время посиделки между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого он нанес товарищу ножевые ранения.

Ранее в Москве мигрант украл из магазина на улице Молостовых пять рыбин и шесть пачек масла. Когда сотрудники службы охраны сделали ему замечание, он никак не отреагировал. Тогда злоумышленника попытались остановить работники магазина, но мигрант стал угрожать им ножом. Мигранта задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».