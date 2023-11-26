Мигранты устроили оргию на заводе в Липецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигранты устроили оргию на территории промышленного предприятия в Липецке, рассказал очевидец в закрытых Telegram-каналах. По словам автора сообщения, он видел двух занимавшихся сексом мужчин, еще двое ожидали своей «очереди».

Свидетель утверждает, что оргию устроили трудовые мигранты. Когда о произошедшем узнали их земляки, то избили соотечественников.

Ранее соцопрос среди мигрантов из Центральной Азии показал, что основной ценностью для них является крепкая семья и хорошие дети. По данным Института демографических исследований РАН, для иностранцев из ближнего зарубежья на первом и втором местах стоят взаимная любовь и уважение соответственно. Третью строчку в иерархии приоритетов заняла верность.

Тем временем в Госдуме предложили устроить тотальную проверку документов мигрантов. Депутат Дмитрий Гусев считает, что у иностранцев надо проверять разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также наличие трудового патента. В свою очередь в Совете по правам человека заявили о необходимости выдворять из России нарушителей-экстремистов с пожизненным запретом на въезд в Россию. Такая инициатива возникла после того, как ребенок из семьи приезжих избил школьника в Нижнем Новгороде.