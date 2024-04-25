Мигранты устроили массовую драку в Туапсе и попали на видео

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В Туапсе произошла массовая драка с участием мигрантов на одной из улиц города, очевидцы запечатлели происходившее на видео и разместили ролик в Сети, сообщает «Царьград». По предварительным данным, мигранты подрались с сотрудниками нефтеперерабатывающего завода.

Свидетели утверждают, что произошла массовая драка между мигрантами, работающими на торговых базах, и сотрудниками НПЗ. В ходе столкновения некоторые участники, по словам очевидцев, держали в руках ножи. Полиция начала проверку по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи», пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь и полиция. Судя по опубликованным в Сети видео, конфликт случился на этнической почве. Зачинщики драки не задержаны.

До этого возле склада Wildberries на Московском шоссе в Петербурге произошла массовая драка мигрантов, в которой ранили ножом в грудь одного из сотрудников маркетплейса. Подозреваемый в преступлении был задержан. Предполагаемый злоумышленник имел судимость. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ЧП произошло возле маркетплейса, где он работает.

В середине апреля в Москве на Тагильской улице на территории строящегося жилого комплекса «Метроном» произошла массовая драка рабочих. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в ход идут кулаки, палки и камни.