Мигранты схлестнулись с жителями Приволжска под нецензурную брань толпы

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Минувшей ночью в Приволжске Ивановской области 23 человека устроили массовую драку, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, среди участников оказались местные жители и рабочие мигранты из соседнего Волгореченска Костромской области. Во время схватки свидетели боя выкрикивали оскорбительные и нецензурные слова.

По данным канала, гости Приволжска являются работниками фабрики «Союз-обувь», расположенной в Волгореченске — примерно в 13 километрах от места драки. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Следствие рассматривает две версии произошедшего: либо участники схватки заранее договорились помериться силами, либо мужчины поссорились в одном из баров Приволжска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Личности всех участников драки уже установлены, полиция занимается их поиском.

Ранее двое мужчин повздорили с молодым человеком около ТЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в центре Москвы. Конфликт перерос в драку, в результате один из участников ссоры получил черепно-мозговую травму, ставшую для него смертельной. Подозреваемого в убийстве оперативно задержали на западе столицы. По факту убийства правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.