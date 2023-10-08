Мигранты подрались на автостоянке в Красноярске и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане иностранных государств устроили драку на парковке у дома в центре Красноярска, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск». Один из мужчин несколько раз ударил оппонента предметом, похожим на биту. В драке участвовало около 10 человек.

Ранее в Рязани выявили более десятка мигрантов-нарушителей при ремонте школы. В результате шести мигрантам выписали штрафы, суд постановил принудительно выдворить их за пределы страны. Еще семи также были назначены штрафы, от них потребовали покинуть Россию в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. В пояснительной записке к проекту, который размещен в думской базе, авторы инициативы указали, что неквалифицированный труд иностранцев в этих чувствительных социальных сферах может принести больше вреда, чем пользы.

Жители Подольска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить открытие многофункционального миграционного центра. Граждане недовольны, что объект планируют открыть на территории рядом с дошкольными и общеобразовательными учреждениями.