Мигранты напали на ветеранов СВО в новогоднюю ночь в Челябинске Напавших на участников СВО задержали в Челябинской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинской области правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в нападении на участников специальной военной операции и их жен в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В ведомстве отметили, что в ближайшее время следователи предъявят задержанным обвинения и направят в суд ходатайства о заключении их под стражу. По данным СМИ, агрессорами оказались мигранты.

Задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, в совершении 1 января текущего года на одной из улиц Советского района города Челябинска хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен, — говорится в сообщении.

Как уточняет СК, ссылаясь на сообщения из соцсетей, инцидент произошел в ночь на 1 января: толпа выпивших иностранцев напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Отмечается, что мигранты также оскорбили жен военнослужащих. Ход расследования этого дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В целях установления всех обстоятельств следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в ведомстве.

Ранее подозреваемого в избиении участника СВО из-за конфликта по поводу парковки Иракли Мунчава заключили под стражу. Он будет находиться под арестом минимум до 17 февраля 2024 года. Нападение попало на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин начинают бить прохожего возле машины, припаркованной на тротуаре. Повалив ветерана СВО на проезжую часть, они продолжали избивать его, нанося удары по голове и телу.