Мигранты накопали в амурской тайге золото и не довезли до Таджикистана Двое мигрантов пытались вывезти из Благовещенска драгметаллы на 3 млн рублей

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Двое мигрантов попытались вывезти из Благовещенска драгоценные металлы на 3 млн рублей, сообщил Telegram-канал «112». Золотоискателей задержали в аэропорту, за незаконный оборот драгметаллов им грозит до пяти лет колонии.

По информации канала, уроженцы Таджикистана в течение восьми месяцев незаконно добывали золото и серебро в амурской тайге. Все нарытое они упаковали в фольгу и спрятали в металлические термосы. Сотрудники местного аэропорта заметили подозрительных пассажиров, провели досмотр и изъяли драгоценные металлы. Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Приморском крае контрабандисты пытались вывезти в Китай монгольский дуб, который стоит почти 17 млн рублей. Злоумышленники подделали документы о законности заготовки древесины, чтобы получить разрешение на ее вывоз. Большую часть лесоматериалов им удалось вывезти за пределы России. Следователи возбудили два уголовных дела. Имущество обвиняемых на 4,3 млн рублей арестовано по решению суда.

Российские таможенники до этого показали самые удивительные предметы, которые пытались провезти через границу контрабандисты. Одной из самых странных находок оказался груз из тысячи плюшевых чебурашек, которые планировалось продать на рынке.