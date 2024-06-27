Мигранту-педофилу вынесли приговор В Калуге мигранта-педофила приговорили к 12,5 года за изнасилование ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Калужской области суд в городе Людиново приговорил уроженца Таджикистана к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, передает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Мужчина надругался над ребенком в конце февраля текущего года.

Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2024 года осужденный совершил в отношении малолетнего ребенка в городе Людиново действия сексуального характера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СКР.

Разбирательство велось по статье «Совершение в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

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