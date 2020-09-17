Мигрантов начали отправлять из Самарской области в Узбекистан на самолётах

https://static.news.ru/photo/95a653c0-f8bb-11ea-8d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантов из Узбекистана, которые скопились в пункте временного пребывания в Самарской области, начали отправлять на родину на самолётах. Вывезены уже около 150 человек. Мигранты начали приезжать в регион с мая, они планировали вернуться на родину, но не смогли этого сделать из-за закрытых в связи с пандемией границ.

Из аэропорта Курумоч рейсом Самара — Ташкент вернулись на родину 147 граждан Узбекистана, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В палаточных лагерях в Большечерниговском и Кинельском районах Самарской области в настоящее время находятся 4375 граждан Узбекистана. По данным правительства, им оказывается медицинская помощь, организован подвоз воды и выездная торговля, обеспечивается безопасность.

С 17 сентября Uzbekistan Airways открывает свободную продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Ташкент, — заявили в пресс-службе правительства Самарской области.

Уточняется, что на борт будут брать только граждан Узбекистана со справкой о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

Как писал NEWS.ru, более 350 граждан Узбекистана, желающие вернуться на родину, покинули территорию Самарской области в июне. Все они перешли закрытую ранее границу с Казахстаном в пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. Российско-казахстанская граница была закрыта в связи с ситуацией с коронавирусом. Узбекистан с 30 марта приостановил регулярные рейсы также из-за специальных решений правительства. 7 мая глава страны Шавкат Мирзиёев заявил, что власти возобновят вывоз своих граждан, остающихся за границей.