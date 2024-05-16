Мигрантов массово выдворят из РФ после рейда на складе Ozon Свыше сотни мигрантов выдворят из РФ после рейда на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После рейда на складе компании Ozon в городском округе Пушкинский Московской области 115 иностранных граждан будут выдворены с территории России, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании. Мигрантам также назначили штрафы. Внутренняя служба безопасности маркетплейса проводит свое расследование.

Полиция Московской области сообщила, что силовики осмотрели склад на Ярославском шоссе. В отношении иностранцев были составлены административные протоколы за незаконную трудовую деятельность, нарушение режима пребывания и уклонение от выдворения за пределы РФ. Иностранцам назначены штрафы и выдворение из страны. Также ведется расследование, чтобы выяснить информацию о лицах, которые привлекли граждан к работе на складе.

Ранее в Приморье задержали организаторов незаконной миграции иностранных граждан из стран Центральной Азии. Противоправной деятельностью занималась межэтническая группа. Возбуждено дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), задержанные фигуранты взяты под стражу.

Также в Санкт-Петербурге задержали не менее 60 человек при обысках по местам проживания мигрантов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о коррупции в отношении старшего участкового уполномоченного полиции. Полицейского обвиняют в получении взяток на сумму не менее 70 тысяч рублей от предпринимателя, который занимался реализацией железнодорожных и авиабилетов.