Мигрантам в Калужской области запретили работать в торговле и такси

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы, в которых могут работать мигранты. Как сообщается на сайте правительства региона, иностранцы не смогут работать в розничной торговле и общепите, а также в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Одновременно с этим приостанавливается работа государственной программы по переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом. Эта программа действует на территории региона с 2007 года, и, как отмечается, первоначально её результаты соответствовали цели: доля представителей славянских народов составляла более 80%. Между тем сейчас она составляет 17%, а большую часть участников составляют жители стран Средней Азии и Закавказья.

Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей, — сказано в сообщении.

В связи с этим губернатор принял решение о приостановке разработки программы до 2027 года и об установлении запрета на привлечение иностранных граждан к работе по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов. Теперь местные организации должны заменить работающих мигрантов гражданами России в течение трёх месяцев.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о том, что столкнулся с тотальным незнанием мигрантами русского языка в ходе внезапного посещения миграционного центра. На видео, опубликованном в его Instagram, один из посетителей не может ответить на вопрос, владеет ли он русским языком, а после наводящих вопросов подтверждает, что купил сертификат за пять тысяч рублей. Теперь, по словам губернатора, документы от мигрантов с поддельными сертификатами о знании русского языка будут направляться в органы внутренних дел для проверки, также вопросом выдачи сертификатов и проверкой их подлинности займётся прокуратура.