Мигранта выдворят из России после сексистского конфликта Оскорбившего бойца UFC Алексееву мигранта выдворят из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданина Таджикистана, который оскорбил бойца UFC Ирину Алексееву и ее подругу, выдворят из России, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области. Мужчина затеял конфликт на гендерной почве. Он подрезал девушек на машине, начал предъявлять Алексеевой претензии из-за внешнего вида и заявлять, что «у нас так не ходят».

Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания). <...> Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение, — отметили в МВД.

Полиция провела профилактическую беседу с мигрантом, молодой человек извинился перед девушками на камеру. Что еще известно об инциденте и его последствиях — в материале NEWS.ru.

До этого жительница Московской области обвинила в издевательствах сотрудников полиции, которые должны были принять у нее заявление об исчезновении человека. По словам женщины, в одном из отделов города Мытищи правоохранители держали ее в камере в течение двух часов, оскорбляли, угрожали и заставили отказаться от розыска пропавшего друга.