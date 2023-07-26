Мигранта осудили на 19 лет за изнасилование и убийство на кладбище Мигранта из Киргизии осудили на 19 лет за изнасилование и убийство женщины на кладбище в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае суд приговорил 28-летнего приезжего из Киргизии к 19 годам лишения свободы по делу об изнасиловании и убийстве женщины на кладбище, сообщается в Telegram-канале регионального управления СКР. Первые шесть лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в августе прошлого года в Адлерском районе Сочи. Мигрант, находившийся в состоянии опьянения, изнасиловал и убил 30-летнюю женщину, которая приняла его за работника кладбища и попросила помочь найти могилу родственницы. После расправы над потерпевшей, он украл принадлежавшие женщине телефон, ювелирные украшения, часы и другие вещи на общую сумму в 41 тысячу рублей, а также банковские карты, и скрылся

Тело погибшей было обнаружено через несколько дней после убийства. Личность убийцы и его местонахождения полицейские установили в кратчайшие сроки и задержали его.

Помимо лишения свободы, осужденному назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Дивногорске Красноярского края была убита 16-летняя девушка. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в лесу. Подозреваемый в убийстве, ранее дважды судимый местный житель, задержан. Следствием было установлено, что перед убийством девушку ограбили и изнасиловали.