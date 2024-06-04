Переезд мигранта-трансвестита в Россию закончился судом Lenta.ru: признавшего себя трансвеститом гражданина Таджикистана выдворят из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградский суд постановил выдворить из России гражданина Таджикистана, продвигавшего в социальных сетях идею нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает Lenta.ru. Также мужчину арестовали на 15 суток.

Гражданина соседней страны привлекли к административной ответственности по статье 6.21 КоАП РФ. Так, в суде было установлено, что он распространял в соцсети «ВКонтакте» свои интимные фотографии и подписывал их, подчеркивая привлекательность нетрадиционных отношений, а также смены пола. Кроме того, выяснилось, что мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ. За это ему выписали штраф в две тысячи рублей. Гражданина Таджикистана выдворят из страны, когда истечет срок его ареста.

Ранее онлайн-кинотеатр «Иви» вновь оштрафовали за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ. Суд назначил стриминговому сервису административное наказание. Онлайн-кинотеатр обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

До этого на «Иви» составили административный протокол за демонстрацию кинокартин с элементами ЛГБТ. На сервис уже несколько раз накладывали миллионный штраф за показ фильмов без маркировки «18+». Тогда речь шла о таких кинолентах, как «Маленькая Италия», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие», «Идеальные незнакомцы».