Мигрант-рецидивист нашел неожиданный способ проникнуть в Россию SHOT: алтайские пограничники нашли мигранта под насыпью угля в товарном поезде

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали мигранта, который пытался попасть в Россию из Казахстана, присыпав себя углем в одном из вагонов товарного поезда, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, нелегал хотел скрыться от уголовного преследования на родине.

Как пишет SHOT, 34-летнего мигранта обнаружили в железнодорожном составе, который следовал из казахстанского Павлодара. Нелегал спрятался от пограничников под насыпью угля, однако во время таможенного контроля на пункте пропуска «Кулунда» его обнаружили и задержали.

Вскоре выяснилось, что мужчина разыскивается в Казахстане по уголовной статье, а в России он хотел скрыться от правосудия. Теперь нелегалу грозит до четырех лет лишения свободы в РФ за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее сообщалось, что польский моряк в состоянии алкогольного опьянения вышел из порта Гдыни и направился в сторону государственной границы РФ. 72-летний мужчина на парусной яхте игнорировал предупреждения и был задержан морским патрулем. Пожилой нарушитель не смог назвать свое имя и едва стоял на ногах, однако все же смог объяснить, что хотел доплыть до Копенгагена.