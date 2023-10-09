Мигрант на велосипеде выжил после наезда электрички в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигрант на велосипеде пытался пересечь железнодорожный переезд вопреки запрещающему знаку и сигналу машиниста и был сбит поездом, сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу. Мужчину доставили в больницу. Инцидент произошел на перегоне Заневский пост 2 — Манушкино вечером 8 октября.

По предварительным данным установлено, что 31-летний гражданин ближнего зарубежья переезжал на велосипеде через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Поезд задел его по касательной. Пострадавший госпитализирован, — отметили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции проверяют и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье мужчину на железнодорожном переезде сбил поезд, однако установить личность пострадавшего не удалось — он самостоятельно покинул место происшествия. Машинист даже останавливал поезд, пытаясь догнать потерпевшего.

В Новой Москве электричка насмерть сбила 36-летнего мужчину на станции. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и скончался на месте от полученных травм.