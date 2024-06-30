Мигрант избил двух женщин у кафе в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мигрант из Средней Азии напал на двух женщин у кафе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным правоохранителей, 26-летний мужчина по неизвестным причинам подрался с пострадавшими и скрылся с места происшествия.

Около двух часов ночи 29 июня в полицию Московского района поступило сообщение о драке возле кафе на Звездной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции на месте установили, что неизвестный напал на двух женщин, после чего с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

Впоследствии стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе допроса иностранец дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге мигрант напал на школьника и начал душить. Все это произошло, когда 25-летний мужчина играл с подростками в футбол. По неизвестной причине между ними произошла словесная ссора, которая переросла в неравную схватку. Против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.