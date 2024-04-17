Мигрант избил беременную женщину-фельдшера в Подмосковье В Раменском возбудили дело после нападения мигранта на женщину-фельдшера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранный гражданин избил женщину-фельдшера в подмосковном городе Раменское после того, как она отказала ему в выдаче фиктивной справки для детского сада, сообщило ГСУ Следственного комитета России по Московской области. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Согласно информации Telegram-канала Baza, пострадавшая беременна.

По информации об избиении фельдшера в городской поликлинике следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), — заявили в ведомстве.

По данным СК, фельдшер отказала мигранту в выдаче справки, поскольку у него не было необходимых документов. Кроме того, мужчина был на приеме без ребенка. В ответ он нанес женщине удары по голове и лицу. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Как уточнил канал Baza, потерпевшая находится на 20-й неделе беременности. По ее словам, требовавший справку мужчина хамил ей. Сейчас фельдшер находится в больнице, от удара она получила синяк на лице. Кроме того, она жалуется на сильные боли в животе.

Ранее СМИ сообщали, что жителя Балаково в Саратовской области избили толпой в одном из клубов города. Причиной нападения стала его позиция относительно СВО.