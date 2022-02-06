Эксперт по миграционному праву: калужский губернатор не знает законов

Специалист по миграционному праву Рустам Касимов считает, что губернатор Калужской области Владислав Шапша, пообещавший ограничить работу иностранцев в регионе, не знает федерального законодательства. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что руководство субъекта не может ограничить количество выдаваемых патентов.

Ограничить количество патентов невозможно в соответствии с федеральным законодательством. Инструментом регулирования численности является цена: субъект Федерации устанавливает цену патента, — рассказал юрист.

По его словам, власти могут прекратить выдачу патентов для определённых профессий. Однако это не помешает мигранту получить документ на другую профессию и продолжить выполнять свои обязанности.

Мне кажется, это рассчитано на определённый пиар. Такое вот очковтирательство, чтобы показать федеральному центру, что губернатор как-то отреагировал на ситуацию. По факту всё упрётся в первый снегопад или отказ от выхода маршруток, — добавил Касимов.

7 февраля Шапша написал в Telegram, что задача местных властей — «вернуть контроль над ситуацией» с мигрантами. Он пообещал принять ряд решений, связанных с этим вопросом: запретить иностранцам работать в общепите, розничной торговле и на транспорте, а также существенно ограничить количество выдаваемых патентов и организовать прозрачность проверки знания русского языка для кандидатов на получение гражданства.

Шапша сделал это заявление на фоне ряда конфликтов с участием иностранцев в регионе.

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года в городе Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину. Подозреваемый в нападении был задержан.

