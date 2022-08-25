Междугородний автобус наехал на людей на автостанции в Феодосии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Междугородний автобус сбил людей на автостанции Феодосии в Крыму. Водитель снёс остановку и металлический забор, сообщает республиканская прокуратура.

Происшествие случилось около 20:00, автобус маршрута Краснодар — Евпатория наехал на людей на территории автостанции. Пострадавшие в различными травмами госпитализированы в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Нижегородской области девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Дзержинске. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.