Между Крымом и освобожденными областями Украины вновь будут ходить автобусы Аксенов: aвтобусное сообщение между Крымом и освобожденными областями Украины будет восстановлено до 1 июля

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Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, а также Запорожской областями Украины, освобожденными российскими военными, будет восстановлено до 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что расписание будет опубликовано уже до 20 июня, пишет РИА Новости.

Автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями планируем организовать в полном объеме до 1 июля. Расписание будет опубликовано до 20 июня на сайте правительства Республики Крым и сайтах военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области, — сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что на каждом пункте пропуска выделят специальную дорожную полосу для общественного транспорта.

За время российской спецоперации военным РФ удалось взять под контроль Херсонскую область, а также часть Запорожской области. В этих регионах были созданы военно-гражданские администрации, запущены российские телеканалы и радио, постепенно проводятся работы по восстановлению торговых связей с Крымом. Представители обеих областей заявили о том, что собираются в течение этого года провести референдумы и опросить жителей, хотят ли они присоединения к РФ.

Ранее стало известно, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. В пунктах, которые принимают документы, скапливаются огромные очереди. Первые российские паспорта местным жителям были выданы 11 июня.