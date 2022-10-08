Между Крымом и Краснодарским краем запустят пассажирские суда

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Между Крымом и Краснодарским краем будут запущены суда для перевозки пассажиров. Каждый борт будет вмещать от 100 человек, рассказал глава Министерства транспорта республики Николай Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости. Запуск судов связан с ЧП, произошедшем на Крымском мосту в субботу утром.

В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек, — подчеркнул руководитель ведомства.

Утром 8 октября на одном из участков Крымского моста было зафиксировано возгорание цистерны с топливом. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, однако судоходные арки не были повреждены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. СК возбудил уголовное дело.

Инцидент на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева. По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, паромная переправа находится в состоянии готовности к запуску, а все логистические схемы на случай ЧС отработаны.