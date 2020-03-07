https://static.news.ru/photo/b4801edc-6074-11ea-ac0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ug-ppk.ru

Первый поезд отправился 7 марта в 14:38 мск из Керчи в Анапу, открыв регулярное пассажирское сообщение между Крымом и Кубанью. Время в пути, большая часть которого проходит по Крымскому мосту, составляет два часа, билет стоит 439 рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Южной пригородной пассажирской компании, поезда по маршруту Керчь — Анапа — Керчь будут курсировать ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни будет запускаться дополнительный дневной состав.

Перевозки осуществляются на рельсовых трёхвагонных автобусах РА-2. Этот вид транспорта впервые будет использоваться в Крыму. Вагоны оборудованы системами отопления и вентиляции, информационными табло и санитарными кабинами.

Как писал NEWS.ru, новый российский мегапроект, которым является строительство скоростной трассы от Крымского моста до Краснодара, обойдётся российскому бюджету почти в 100 млрд рублей. Данная сумма потребуется на возведение дороги длиной 119 км. Первый участок в 68 км, который начнут строить со стороны моря, пройдёт от развязки Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск.