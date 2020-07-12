Между двумя водохранилищами в Крыму проложили более 50 км трубопровода

https://static.news.ru/photo/08c8d1b6-c4cd-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российские военные соединили Тайганское и Симферопольское водохранилища трубопроводом, сообщает Минобороны РФ.

Работы на объекте продолжаются. Вода по трубопроводу будет подаваться с помощью передвижных насосных станций. Для дальнейших работ будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники, передаёт РИА Новости.

Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались Украиной через Северо-Крымский канал, но после присоединения полуострова к РФ подача воды была прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счёт водохранилищ естественного наполнения, обмелевших за год из-за малого количества осадков, а также подземных источников и скважин.

Как писал NEWS.ru ранее, в Крыму у пещеры Таврида, где обнаружили останки древних животных, начали строить экскурсионный выход. Сейчас идут работы по выемке грунта. Строители прокопают траншею протяжённостью 60 метров.