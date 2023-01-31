«Метровая точность»: Рогов о российском противовесе HIMARS Член ВГА Запорожья Рогов: российские РСЗО «Торнадо-С» стали противовесом системе HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торнадо-Г, архивное фото

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» стала противовесом американской системе HIMARS в Запорожской области, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, российские ракетные системы обеспечивают стопроцентное попадание по позициям противника.

Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» с управляемыми снарядами дает возможность стопроцентного попадания по позициям противника. У них метровая точность. Поэтому теперь у нас есть хорошо зарекомендовавший себя в боевых условиях противовес американской системе HIMARS, — рассказал собеседник агентства.

РСЗО «Торнадо-С» на базе системы «Смерч» поставляют в российские войска с 2019 года. Ее используют для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов и военно-промышленной инфраструктуры. Как сообщало Минобороны, российская система выпускает высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку через спутниковые системы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские военные начали борьбу с установками HIMARS на Украине. По его словам, в первую очередь российские системы противовоздушной обороны научились успешно сбивать запущенные с них ракеты, после чего «начали охотиться за самими пусковыми установками». Он также заявил, что российская система залпового огня «Торнадо-С» не уступает HIMARS по точности и превосходит их по дальности огня.