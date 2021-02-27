Метрополитен стал потерпевшим по делу о перекрытии дорог на митинге

https://static.news.ru/photo/38f59250-7910-11eb-a57c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи, занимающиеся делом о перекрытии дорог на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве, признали потерпевшими столичный метрополитен и ГУП «Мосгортранс». Об этом рассказал адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, общая сумма ущерба, как считают силовики, составила примерно 3 млн рублей. Больше 1,5 млн из них принадлежит подземке, а ещё 1,2 млн — оператору наземного транспорта, передаёт ТАСС.

Потерпевшими по делу признаны Московский метрополитен и ГУП «Мосгортранс». Суммы ущерба, по версии следствия, составили более 1,5 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно, а всего — около 3 млн рублей, — сказал юрист.

Первым и пока единственным фигурантом дела о перекрытии дорог стал член Либертарианской партии Глеб Марьясов. Его задержали 23 января на акции в поддержку Навального. Тогда на него составили протокол о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия и неповиновении сотруднику полиции. Сам он рассказал, что силовики подошли к нему в пиццерии, ударили в живот и задержали с применением силы. Суд арестовал его на 30 и 15 суток. 22 февраля активиста задержали сразу после выхода из спецприёмника.

Следствие считает, что 23 января протестующие «под руководством организаторов мероприятия» умышленно блокировали движение транспорта «в центральной части Москвы», включая Тверскую улицу, Страстной бульвар, Большую Дмитровку и Цветной бульвар.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления, писал NEWS.ru.