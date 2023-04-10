Метро в Екатеринбурге остановили из-за падения человека на рельсы

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Екатеринбургский метрополитен

Работу метро в Екатеринбурге приостановили из-за падения на рельсы 19-летнего молодого человека, сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Пассажир метро получил серьезные травмы.

Он сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь, — рассказал Горелых.

По данным МВД, инцидент не носит криминального характера, произошел несчастный случай.

Ранее в Москве на станции метро «Электрозаводская» из-за короткого замыкания загорелся один из вагонов поезда. Из-за происшествия движение от станции «Партизанская» до станции «Курская» было временно приостановлено. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

В феврале на станции метро «Спортивная» в Москве произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.