Метеорологи раскрыли, когда начнется «самая страшная» часть урагана в Крыму Центр циклона приблизится к берегам Крымского полуострова после полуночи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Центр циклона еще только приближается к берегам Крымского полуострова, сообщает Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ». Метеорологи обещают, что «самое страшное» начнется ближе к полуночи.

Волны высотой 7–9 метров и ветер до 40 м/с — это еще не пик «шторма века», отметили специалисты. Ранее из-за урагана в Республике Крым объявили понедельник, 27 ноября, выходным днем, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов. Подобное решение было принято и в Севастополе. Также на полуострове создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. По словам Аксенова, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Также жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма. Подтопления произошли со стороны моря из-за сильного ветра. Руководитель городской администрации Елена Демидова заявила, что на данный момент поступило около 20 заявок об эвакуации. Море выходит из берегов, подтопляя частные дома и участки на въезде в город, спасатели вывозят жителей на автобусах.

До этого в Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. На опубликованных кадрах видно, как от удара металлическую конструкцию буквально расплющило. По предварительным данным, никто не пострадал.