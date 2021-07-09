Метеоролог назвал сроки сохранения аномальной жары в Москве
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:47, 10 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Жара в Москве с температурой до плюс 33 градусов сохранится минимум до конца следующей недели. Подобный температурный фон превышает климатическую норму на 8–10 градусов. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Мы ожидаем, что будет в пределах 31–33 градуса в дневные часы и около 20 градусов по ночам, — сообщил Синенков.
В нынешние выходные, по словам метеоролога, в столице также будет до 33 градусов тепла.