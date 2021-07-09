Метеоролог назвал сроки сохранения аномальной жары в Москве

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Власти Московской области надеются, что коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе будет сформирован уже в июле. Об этом губернатор Андрей Воробьёв заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что прививочная кампания проходит без сбоев, дефицита вакцин в области нет. Мы 50 тысяч вакцинируем каждый день, спасибо правительству — нам дают вакцину своевременно, — сказал глава региона....