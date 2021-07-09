16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Метеоролог назвал сроки сохранения аномальной жары в Москве

03:47, 10 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жара в Москве с температурой до плюс 33 градусов сохранится минимум до конца следующей недели. Подобный температурный фон превышает климатическую норму на 8–10 градусов. Об этом в интервью ТАСС рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Мы ожидаем, что будет в пределах 31–33 градуса в дневные часы и около 20 градусов по ночам, — сообщил Синенков.

В нынешние выходные, по словам метеоролога, в столице также будет до 33 градусов тепла.

Ранее врач дала совет, как быстро уснуть в жару.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео