Метель в Москве и Петербурге: когда ждать, какая погода в выходные Синоптик Тишковец: Москву в четверг накроет затяжной снегопад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России предупредили о мощнейших снегопадах, которые пройдут в ближайшие дни. Какие регионы уже засыпало, какой будет погода на выходных?

Где готовятся к снегопаду

В ближайшие сутки, к 23 ноября, в Москву придет сильный снегопад, который будет продолжаться несколько дней и покроет столицу снегом глубиной до 10 сантиметров, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наземные службы московских аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковского находятся в режиме повышенной готовности, как и дорожные службы столицы и Подмосковья. Московский дептранс попросил автомобилистов соблюдать осторожность.

«Завтра в городе ожидается сильный снегопад — соблюдайте дистанцию и скоростной режим. <...> Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня», — говорится в сообщении.

Между тем ГУ МЧС по Москве не ожидает нештатных ситуаций 23 ноября: по оперативной информации, ожидается «небольшой, местами умеренный снег» при ветре 5–10 м/с.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К масштабным снегопадам готовятся и в Ульяновской области: губернатор Алексей Русских принял решение создать оперативный круглосуточный штаб для ликвидации последствий снегопада и оказания помощи людям, в первую очередь водителям, застрявшим на междугородних трассах.

Штормовое предупреждение на 23 ноября объявили и в Сыктывкаре, где ожидается сильный снег с ухудшением видимости. ГУ МЧС по Республике Коми призвало местных жителей меньше выходить на улицы, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.

Также снегопады, а за ними мощные морозы, ждут в Карелии — по оценке карельского Гидрометцентра, с 23 по 25 ноября толщина снежного покрова в регионе вырастет на 5–10 см. При этом в ночь на 24 ноября в республику придут морозы до —23 °C.

Погода в Москве на 25–26 ноября

23 и 24 ноября москвичей ждет температура от −7 до −10 и небольшой снег.

В выходные, 25 и 26 ноября, в Москве ожидается температура от −3 до −6 и снег, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода». Солнце в выходные москвичи вряд ли увидят.

Куда уже пришли снегопады, погода в Петербурге

Санкт-Петербург 21 ноября уже успел пережить сильный снегопад, который просыпался на Северную столицу посреди дня при слабом ветре, создав снежный покров толщиной в несколько сантиметров. При этом впереди у петербуржцев снегопад более мощный: главный синоптик города Александр Колесов предупредил, что 23 ноября Петербург ожидает усиление ветра до 15–17 м/с и 5–7 см снежного покрова. Снегопад, по его словам, придет ближе к утру четверга.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу также предупредили о резком ухудшении погодных условий, метели и гололедице. Петербуржцев призвали воздержаться от поездок по городу, обходить на улице ненадежные деревья и рекламные щиты и следить за оперативной информацией по ТВ и радио. МЧС также ожидает, что вода в устье Невы поднимется до 90 см в ночь на 23 ноября.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К выходным в Петербурге обещают постепенное усиление холодов до −10 градусов, которое будет сопровождать небольшой снег. В четверг петербуржцев ждет температура от —1 до −6 в разное время суток. В пятницу будет от −3 до −7 со снегом. В субботу днем будет −7, а к ночи температура опустится до −9 градусов. В воскресенье петербуржцев ждет −10 и снег.

Екатеринбург в ноябре уже успел пережить несколько снегопадов, которые привели к задержкам в работе аэропорта Кольцово, многочисленным ДТП и пробкам на дорогах. Снег при этом продолжается, причем на Среднем Урале его сопровождают метели и гололед. В местном ФКУ «Управтодор» поручили усилить работу по ликвидации снежных заносов на дорогах, а синоптики МЧС предупреждают о возможном мокром снеге.

А в Перми 21 ноября был зафиксирован самый сильный снегопад за последние восемь лет, сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета: в виде снега в городе за 12 часов выпало 28% от месячной нормы осадков, вызвав затруднения движения и пробки. В некоторых населенных пунктах края снег был еще сильнее: в Кунгуре — 18 мм, а в Оханске — 17 мм. Метеорологи аэропорта Большое Савино уточнили, что снег падал непрерывно свыше 13 часов подряд.

Что говорят синоптики

Гидрометцентр России сообщает о снегопадах, сильном ветре, метелях и гололедице практически на всей европейской территории РФ. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен:

в ЮФО — в Краснодарском крае (очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега), Крыму (сильные осадки и ветер 17–22 м/с), Запорожской, Херсонской и Астраханской областях (ветер 15–20 м/с);

в СЗФО — в Калининградской области (юго-западный ветер 25–27 м/с);

в Поволжье — в Самарской области (очень сильный снегопад при ветре 16–21 м/с);

на Урале — в Ямало-Ненецком АО (гололедица, ветер с порывами до 18 м/с, метель);

на Дальнем Востоке — на всей территории Сахалина (сильный снег, гололедица, ветер 15–18 м/с).

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