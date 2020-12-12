Метель отрезала Норильск от «большой земли»

https://static.news.ru/photo/979edffe-3cda-11eb-b128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Норильск оказался отрезан от других населённых пунктов из-за сильной метели, обрушившейся на город.

ГИБДД закрыло трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель для всех видов транспорта, таким образом, жители не могут добраться даже в другой район города, передаёт РЕН ТВ.

Кроме того, запрет движения транспорта категории «В» введён на трассе Норильск — Талнах.

Видимость в городе не превышает нескольких метров, сугробы намело выше человеческого роста. Жители делятся кадрами «снежного ада» в соцсетях.

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